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E-ticaret masrafı devletten! 90 bin 612 TL destek var... Kimler, nasıl yararlanabiliyor?

İşini e-ticarete taşımak isteyenlere Ticaret Bakanlığı da destek veriyor. e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri destekleniyor. Site başına yıllık destek 15 bin 102 ilra. Toplam destek ise 90 bin 612 liraya kadar çıkıyor...

Çığıl Ön Yener
11.03.2022 07:01 - Son Güncelleme: 11.03.2022 07:01
E-ticaret masrafı devletten! 90 bin 612 TL destek var... Kimler, nasıl yararlanabiliyor?

Pandemide vites büyüten e-ticaret yükselişini sürdürüyor. Hızlı büyüme, KOBİ'leri ve yeni girişimcileri bu alana çekiyor.

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E-ticaret masrafı devletten! 90 bin 612 TL destek var... Kimler, nasıl yararlanabiliyor?

İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği imkanı da bulunuyor.

E-ticaret masrafı devletten! 90 bin 612 TL destek var... Kimler, nasıl yararlanabiliyor?

Ticaret Bakanlığı, firmalara, uluslararası ticarete yönelik e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri için destek veriyor.

E-ticaret masrafı devletten! 90 bin 612 TL destek var... Kimler, nasıl yararlanabiliyor?

Ayrıca hangi e-ticaret sitelerine üye olmak için güvenebileceğini merak edenler için araştırma yapan Bakanlık, buna ilişkin listeyi web sayfasında yayımlıyor.

E-ticaret masrafı devletten! 90 bin 612 TL destek var... Kimler, nasıl yararlanabiliyor?

İŞTE DESTEK TUTARLARI
Bakanlık, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 15 bin 102 liraya (2022 yılı tutarı) kadar destekliyor.Bu tutar her takvim yılı başında enflasyon oranına göre güncellenirken; destekten 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 2 yıl süresinde yararlanılabiliyor.

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