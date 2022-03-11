E-ticaret masrafı devletten! 90 bin 612 TL destek var... Kimler, nasıl yararlanabiliyor?

İŞTE DESTEK TUTARLARI

Bakanlık, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 15 bin 102 liraya (2022 yılı tutarı) kadar destekliyor.Bu tutar her takvim yılı başında enflasyon oranına göre güncellenirken; destekten 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 2 yıl süresinde yararlanılabiliyor.