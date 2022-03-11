E-ticaret masrafı devletten! 90 bin 612 TL destek var... Kimler, nasıl yararlanabiliyor?
İşini e-ticarete taşımak isteyenlere Ticaret Bakanlığı da destek veriyor. e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri destekleniyor. Site başına yıllık destek 15 bin 102 ilra. Toplam destek ise 90 bin 612 liraya kadar çıkıyor...
Pandemide vites büyüten e-ticaret yükselişini sürdürüyor. Hızlı büyüme, KOBİ'leri ve yeni girişimcileri bu alana çekiyor.
Ticaret Bakanlığı, firmalara, uluslararası ticarete yönelik e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri için destek veriyor.
Ayrıca hangi e-ticaret sitelerine üye olmak için güvenebileceğini merak edenler için araştırma yapan Bakanlık, buna ilişkin listeyi web sayfasında yayımlıyor.
İŞTE DESTEK TUTARLARI
Bakanlık, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 15 bin 102 liraya (2022 yılı tutarı) kadar destekliyor.Bu tutar her takvim yılı başında enflasyon oranına göre güncellenirken; destekten 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 2 yıl süresinde yararlanılabiliyor.