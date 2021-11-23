E-devlet üzerinden kolayca yapılıyor! Vatandaşın borçları anında siliniyor! Yüz binleri kapsıyor!

Peş peşe açıklama yapıldı. Vatandaşın borçları anında siliniyor! E- devlet üzerinden yapılabiliyor. Yüz binleri kapsıyor. SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan ortaya çıkan alacaklar, işlenen fiillere dair idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ya da malullük sonunda ortaya serilen rücu alacakları yapılandırılıyor. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si siliniyor.