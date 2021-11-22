Çanakkale'de ev, arsa ve arazi fiyatları uçuşa geçti! 1915 Çanakkale Köprüsü doping etkisi yarattı
Çanakkale'de inşa edilen ve 18 Mart 2022'de hizmete açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Çanakkale'de ev, arsa, dükkan ve kira fiyatlarının yükselişe geçmesine neden oldu. Daha ulaşılabilir hale gelen kente olan ilgi artarken, fiyatlar son birkaç senede neredeyse 2'ye katlandı.
22.11.2021 09:30
- Son Güncelleme: 22.11.2021 09:30
İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi.
Bu durum emlak fiyatlarına da yansıdı. En değerli ilçeler bakın nereler oldu...
Endeksa verilerine göre Çanakkale'de yıllık değer artışı konutlar için yüzde 32, arsalar için yüzde 38, araziler için ise yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.
Çanakkale genelinde ortalama konut satış fiyatı 3 bin 866 TL, ortalama konut fiyatı 429 bin 126 TL. oldu.
Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alacak köprü bu iki ilçedeki gayrimenkul değerlerini de artırdı.
Peki arsa, arazi ve konut fiyatları en yüksek ilçeler nereler oldu? İşte detaylar...