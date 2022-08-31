Dünyanın en zenginleri | Hint Guatam Adani; Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates'e rakip oldu
Son dakika haberi... Dünyanın en zengin insanları her zaman en merak edilen konuların başında gelir. Son yıllarda Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates bu alanda zirveyi kimseye bırakmadan birbirleriyle yarışıyor. Ancak bir isim dünyanın en zengin insanları listesinde zirveye yükseldi. Haliyle herkes dünyanın en zengin insanları listesinde zirveye çıkan bu kişiyi merak ediyor. İşte dünyanın en zengin insanları listesi ve geçtiğimiz Nisan ayı başında yapılan dünyanın en zengin insanları listesi...
Hindistanlı milyarder işinsanı Guatam Adani, bu yıl içinde servetini 60.9 milyar dolar artırarak Bloomberg'ün hazırladığı dünyanın en zengin isimleri listesinde üçüncü sıraya yerleşti. Adani'nin bu yükselişiyle birlikte ilk kez Asyalı bir iş insanı dünyanın en zenginleri listesinde ilk üçe girmiş oldu.
Tarım ticareti, liman işletmeciliği ve kömür işleri yapan Adani, faaliyet alanlarını Hindistan Başbakanı Modi'nin inşa stratejisine paralel olarak yeşil enerji, havalimanları, veri merkezleri ve medya gibi alanlarda genişletiyor. Hindistan'da muhalifler Adani'nin servetini bu kadar büyük bir hızla arttırmasının sebebinin Başbakan Modi ile olan yakınlığı olduğunu öne sürüyor.
Bloomberg verilerine göre 16 Mart 2020'de 5.8 milyar Dolar servete sahip olan Adani, varlıklarını 2 Şubat 2021'de 35.9, 7 Şubat 2022'de ise 88.5 milyar dolara yükseltti. Şu anda 137.4 milyar dolar olan servetinin büyük kısmını, son iki yıl içinde, Koronavirüs salgınının başlamasından sonra edinen Adani'nin hızlı yükselişi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye olan yakınlığı nedeniyle bazı çevrelerce şüpheli görülüyor.
DEVLERİN SERVETİ ERİYOR
Listenin tepesinde bulunan Elon Musk'ın serveti yıl başından beri 18.9 milyar dolar erirken, iki numaradaki Jeff Bezos da 39 milyar dolar kaybetti. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti de bu yıl 20.6 milyar dolar azaldı.
NİSAN AYI BAŞINDA YAYINLANAN DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ
Ekonomi dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.
329 milyarderin çıktığı listeye 236 milyarder eklendi.
RİHANNA DA LİSTEDE
Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley, 'milyarder' unvanını kaybeden isimlerden oldu.
Yeni milyarderler arasında ise Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.