Dünyanın en zenginleri | Hint Guatam Adani; Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates’e rakip oldu

Bloomberg verilerine göre 16 Mart 2020'de 5.8 milyar Dolar servete sahip olan Adani, varlıklarını 2 Şubat 2021'de 35.9, 7 Şubat 2022'de ise 88.5 milyar dolara yükseltti. Şu anda 137.4 milyar dolar olan servetinin büyük kısmını, son iki yıl içinde, Koronavirüs salgınının başlamasından sonra edinen Adani'nin hızlı yükselişi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye olan yakınlığı nedeniyle bazı çevrelerce şüpheli görülüyor.