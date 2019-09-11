Dünyanın en zenginleri belli oldu (2019 Dünyanın en zenginleri güncel liste)
Her yıl güncellenen "Dünyanın en zenginleri" listesi bu yıl da Bloomberg tarafından yayınlandı. Bloomberg Billionaires Index, 10 Eylül 2019'da kazançları güncelleyerek yeni listeyi yayınladı. Zirvede serveti gerilese de yine de aynı isim yer aldı. İşte dünyanın en zenginleri...
11.09.2019 09:46
- Son Güncelleme: 11.09.2019 09:46
Listede İlk sıra kayıplarına ve skandallarına rağmen aynı kişi oldu. İşte merak edilen o liste...
Jack Ma
Sıra: 20
Toplam net değer: 41.8 milyar dolar
Son değişim: +131 milyon dolar
Senelik değişim: +6.12 milyar dolar
Ülke: Çin
Sektör: Teknoloji
John Mars
Sıra: 19
Toplam net değer: 44.4 milyar dolar
Son değişim: -686 milyon dolar
Senelik değişim: +11.7 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Yiyecek&İçecek
Jacqueline Mars
Sıra: 18
Toplam net değer:44.4 milyar dolar
Son değişim: -686 milyon dolar
Senelik değişim: +11.7 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Yiyecek&İçecek
Mukesh Ambani
Sıra: 17
Toplam net değer: 47.4 milyar dolar
Son değişim: -59.4 milyon dolar
Senelik değişim: +3.11 milyar dolar
Ülke: Hindistan
Sektör: Enerji