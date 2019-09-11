Dünyanın en zenginleri belli oldu (2019 Dünyanın en zenginleri güncel liste)

Her yıl güncellenen "Dünyanın en zenginleri" listesi bu yıl da Bloomberg tarafından yayınlandı. Bloomberg Billionaires Index, 10 Eylül 2019'da kazançları güncelleyerek yeni listeyi yayınladı. Zirvede serveti gerilese de yine de aynı isim yer aldı. İşte dünyanın en zenginleri...

11.09.2019 09:46 - Son Güncelleme: 11.09.2019 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





