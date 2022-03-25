Devlet 15.716 TL ödüyor! Mevduat faizlerine Cuma ayarı: Son dakika 32 günlük en yüksek faiz veren banka güncellendi!
32 günlük vadeli mevduat hesapları TL birikimini değerlendirmek isteyenlerin ceplerini parayla doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz zamanlarda kur korumalı TL mevduat hesaplarında 3 ayda ne kadar kazandırdığına dair verilerin açıklanmasının sonrasında tekrardan çoğalan talep, günlük vadeli hesapların kullanımın da yaygınlaşmasına zemin hazırlamayı başarıyor. Son dönemde ciddi bir faiz yarışı içine giren bankaların alakalı hesaplarında bir süredir düşüş eğilimi görülüyor. Türk Lirası üzerinden kazanç elde etmek ve en yüksek faiz getirisi ile kazancını katlamak isteyenler en çok bakın hangi bankaları tercih etti? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar…
25.03.2022 09:04 - Son Güncelleme: 25.03.2022 09:04
Alternatif Bank, Aktif Bank ve ING Bank son dönemde yüksek faiz oranları ile dikkat çeken bankalar arasında ilk sırada yerini almayı başarıyor. Güncel 32 günlük vadeli mevduat hesaplarının cazip faiz oranları üzerinden vatandaşların birikimlerini değerlendirmelerine imkan tanıması birçok kişi için avantaj sağladı.
32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Banka
32 günlük en yüksek faiz veren bankalar arasında Alternatif Bank VOV Hesap %20,5 ile ilk sırada yer alıyor. Vadeli hesap olmamasına rağmen %20 faiz oranı ile dikkat çeken Aktif Bank N Kolay Bono ise Fibabanka Kiraz Hesap ile beraber ikinci sırada yer aldı.