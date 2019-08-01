Dünya Altın Konseyi açıkladı! Türkiye global altın rezervi sıralamasında yükseliyor

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan raporda Türkiye zirveye bir adım daha yaklaştı. Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2019 yılı 2.çeyrekte 314,1 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 293,6 ton seviyesindeydi.Türkiye böylece İngiltere'yi bile geride bırakmış oldu. Peki Türkiye bu yıl altın zengini ülkeler arasında kaçıncı sıraya yükseldi? WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı: