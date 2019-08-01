Dev projede son 3 gün! İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor
Yıllardır beklenen ve İstanbul ile İzmir arasındaki yolu 3,5 saate kadar düşürecek olan İstanbul - İzmir Otoyolu 3 gün sonra açılacak. Bayram öncesi vatandaşın hizmetine girecek otoyolun, ulaşım süresini kısaltmasının yanı sıra trafiği de büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor.
01.08.2019 10:04
- Son Güncelleme: 01.08.2019 10:04
"Bunun 20 kilometresi bu proje kapsamı dışında, Bursa çevre yolu kapsamında yapılmıştı. İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik mevcut devlet yolunu 404 kilometreye düşürecek olan bir otoyol projesi olacak. Mevcut yol, iktidarımızın bölünmüş yol çalışması programının ilk yıllarında, 2000'li yılların başında tamamlanarak hizmete alınmış olan bir projeydi.
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