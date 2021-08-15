Dul ve yetimlere birden fazla maaşın bağlanması mümkün: 2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları...
Dul ve yetimlere belli şartlarda birden fazla maaşın bağlanması mümkün. Çift maaştan emekliler de yararlanabiliyor... Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimlere de belli şartlar dahilinde maaş bağlanıyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen annebabadan maaş alınıp alınmayacağı oluyor. İşte detaylar...
15.08.2021 07:02
- Son Güncelleme: 15.08.2021 07:02
2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor.