Dolar uçtu, altın çakıldı! ABD enflasyonu ortalığı karıştırdı! Uzmanlardan ’tarihi çöküş’ uyarısı!

Yatırımcılar altın ve dolar hakkında uzmanlardan gelen uyarıları yakından takip ediyor. Son zamanlarda ABD enflasyonu sebebiyle grafiklerde yaşanan dalgalanma vatandaşları endişelendirdi. Peki, altın fiyatları artacak mı? 15 Temmuz altın ve dolar ne kadar? İşte merak edilenler...