Dolar uçtu, altın çakıldı! ABD enflasyonu ortalığı karıştırdı! Uzmanlardan 'tarihi çöküş' uyarısı!
Altın ve dolar hakkında araştırmalar hız kazandı. ABD enflasyonu sebebiyle dalgalı seyreden dolar ve altının nasıl ilerleyeceği merak edildi. Peki, 15 Temmuz dolar ne kadar? 15 Temmuz altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...
ALTIN VE DOLAR ARTACAK MI?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşlara 'varlıklarınıza sahip çıkın' diyerek seslendi, hackerların savaşına karşı uyardı. "Amerika'da enflasyon verisi yüzde 9,1 olarak açıklandı. 41 yılın zirvesinde" diyen Memiş, "Enflasyon rakamları yükselmeye devam ettikçe küresel piyasalardaki bozulmalar devam edecek. Uyarılarım vardı. Amerika'daki enflasyon rakamı yüksek gelince ister istemez değerli metallerde, kripto para piyasasında ve borsalarda bir baskılanma söz konusu. Amerika Merkez Bankası FED 75 baz puanlık faiz artırma beklentisini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Analistler, ABD'de güçlenen resesyon endişelerinin dolar talebini artırarak altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.
Bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York State imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.