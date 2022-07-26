Ağustos'un bombasını erkenden patlattı! %12 peşinat: 39 bin TL + 180 vade ile ayda 1.600 ödeyen... TOKİ mührü bastı 1.600 ödeme sözü veren daire alıyor!

Hayalindeki evi almak için can atan çiftler TOKİ'nin konut satış ilanlarını yakından takip ediyor. TOKİ konut satışlarına yenilerini ekledi. Uygun fiyata daire almak isteyenlerin uğrak yeri TOKİ sitesinde yeni iller dikkat çekti. Kura ile satılan konutların fiyatları 327 bin TL'den başlıyor. Ayda 1.600,85 TL ödeme sözü vererek 2+11, 3+1 daireler alabilirsiniz. 39 bin TL peşinatla 180 ay vade garantisi alıp rahatlıkla ödeme yapabilirsiniz. Peki TOKİ hangi illerde konut satıyor? Başvuru şartları neler? Ev fiyatları nasıl? İşte detaylar...