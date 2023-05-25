DİB SONUÇ: diyanet.gov.tr Diyanet 4. 538 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlikçi, güvenlikçi, şoför sonuçlarına nasıl bakılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Personel alım duyurusuna göre 2023 yılında toplam 4 bin 538 personelin 2023 yılı içerisinde ataması gerçekleştirilecek ve göreve başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı başvuruları 26 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Peki Diyanet 4. 538 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DİB Temizlikçi, güvenlikçi, şoför sonuçlarına nasıl bakılır? İşte sonuç sorgulama ekranı: diyanet.gov.tr.
Diyanet 4. 538 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu son günlerde internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılır oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 4 bin 38 personel alımı yapacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki DİB 4. 538 personel alımı başvuru sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı sonuçları sınavların yapılmasının ardından açıklanacak. Sınav tarihi henüz duyurulmadı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklmada " Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir." ifadeleri yer almaktadır.
DİYANET PERSONEL ALIMI SINAV KONULARI
Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), e)Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
DİYANET SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme ve başarı sıralaması hakkında bilgiler şöyle:
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
Başvuruların her bir unvan için ilan edilen sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.