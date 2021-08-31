Devletten kiracılara kira yardımı! Maddi güvencesi olmayan ailelerin kira ödemesine gerek kalmadı ödemeler netleşti!
Devlet doğrultusundan sağlanan çok sayıda yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler kişilerin içerisinde bulundukları zor durumlardan kurtulmaları ve mağduriyet yaşamamaları adına sağlanıyor. Devletin para yardımları uygulaması arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden oluşturulan kentsel dönüşüm kira yardımı uygulaması da yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük ve en pahalı üç kenti arasında gösterilen Ankara, İstanbul ve İzmir amacıyla kentsel dönüşüm kira yardımı rakamı 1.150 lira olarak ödenmektedir. Kira yardımı almak amacıyla tahliyeden itibaren en geç 1 sene içersinde müracaat yapılması gerekiyor.
Peş peşe açıklandı! Maddi emniyeti olmayan ailelerin kira ödemesine lüzum kalmadı ödemeler kesinleşti! Evi olmayan kirada oturan vatandaşlar Aile Bakanlığı kira yardımı ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı üzerinden 3294 sayılı yasa kapsamında ödenen kira yardımı alabilmek amacıyla vatandaşlar müracaat koşullarını sağlamaları durumunda; hayat sürdürdükleri ilçede yer alan ve genelde kaymakamlık içeriğinde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatlarını yapabilirler. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı nedir, kimlere verilir, devletin kira yardımı ne kadar, devletin kira ödemesi ne kadar, kiracılara devlet yardımı ve hibe para desteği var mı, pandemi ve korana virüs salgını sebebi ile kira desteği ve kira destek kredisi var mı?
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ZAMMI 2021 KAÇ TL?
En son 2019 yılında belirtiler tekrar değerleme seviyesi üzerinden kentsel dönüşüm kira yardımı tutarına zam yapılmıştı. 2020 yılında pandemi döneminde beklenilen zam seviyesi açıklanmazken gözler 2021 zam açıklamasına çevrilmişti. 2021 yılında de en düşük kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri aylık 715 lira olarak Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Güm üşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis illerinde evlerini kentsel dönüşüme veren şahıslara ödenecek. En yüksek kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı ise aylık bin 150 TL ödeme uygulanacağı ilan edilen Ankara, İstanbul ve İzmir amacıyla ödenecek.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Riskli yapı raporu alınarak yıkım kararı verdiği taşınmazlarda oturan hak sahiplerinin, tahliye tarihinden itibaren bir sene içersinde ya da riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içersinde, riskli yapının varolduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye müracaatte bulunmaları yeterlidir. Başvuru amacıyla konutun bireyin kendi talebi ile boşaltılması ve bireyin aynı anda kentsel dönüşüm konut kredisi müracaatı yapmamış olması şartları aranır. Bu şartları taşıyan ev sahipleri, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahibi şahıslar kentsel dönüşüm kira yardımı müracaatı yapma hakkına sahiptir.
KİRACILARA 2 BİN 300 TL TAŞINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR!
Kentsel dönüşümde evini boşaltan ve taşınan kiracılara ise taşınma desteği adı altında devlet tarafından illere göre belirlenmekle beraber en düşük bin 430 TL ve en yüksek 2 bin 350 liralık taşınma yardımı desteği ödemesi yapılmaktadır. Taşınma desteği almak için başvuru yapılan kişinin evinin kentsel dönüşüm kapsamı altında riskli yapı olması nedeni ile yıkılması zorunluluğu bulunmaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI VE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Devlet tarafından sunulan yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin evlerinin riskli yapı ilan edilmesinin ardından işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkan taşınmazın tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu il sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden gerekli evraklar ile başvuru yapmaları zorunludur.