Devletten kiracılara kira yardımı! Maddi güvencesi olmayan ailelerin kira ödemesine gerek kalmadı ödemeler netleşti!

Peş peşe açıklandı! Maddi emniyeti olmayan ailelerin kira ödemesine lüzum kalmadı ödemeler kesinleşti! Evi olmayan kirada oturan vatandaşlar Aile Bakanlığı kira yardımı ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı üzerinden 3294 sayılı yasa kapsamında ödenen kira yardımı alabilmek amacıyla vatandaşlar müracaat koşullarını sağlamaları durumunda; hayat sürdürdükleri ilçede yer alan ve genelde kaymakamlık içeriğinde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatlarını yapabilirler. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı nedir, kimlere verilir, devletin kira yardımı ne kadar, devletin kira ödemesi ne kadar, kiracılara devlet yardımı ve hibe para desteği var mı, pandemi ve korana virüs salgını sebebi ile kira desteği ve kira destek kredisi var mı?