Devletten burs desteği! Öğrencilere karşılıksız dağıtılacak! Mahmut Özer duyurdu 861 TL ödeme! Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından flaş karar verildi. Örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verileceği duyuruldu. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Yaklaşık 861 TL kadar burs verilecek. Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki depremzede öğrencilere burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Devletten burs desteği verilecek. Öğrencilere karşılıksız dağıtılacağı duyuruldu. Mahmut Özer "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz." Özer'in açıklaması sonrası detaylar araştırılmaya başlandı. Peki depremzede öğrencilere burs ne kadar, kimlere verilecek?
Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfları ilgilendiriyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın burs bağlanacak.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocukların eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü imkânı sunacaklarını vurgulayarak, "Elimizden geldiğince deprem yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden canlarımızın emanetlerini, yavrularımızı geleceğimizin teminatı olarak en iyi şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.