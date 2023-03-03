Devletten burs desteği! Öğrencilere karşılıksız dağıtılacak! Mahmut Özer duyurdu 861 TL ödeme! Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Devletten burs desteği verilecek. Öğrencilere karşılıksız dağıtılacağı duyuruldu. Mahmut Özer "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz." Özer'in açıklaması sonrası detaylar araştırılmaya başlandı. Peki depremzede öğrencilere burs ne kadar, kimlere verilecek?