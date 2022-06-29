Devletten 5-10-15 bin TL hibe müjdesi! Esnaf, tarım makinaları, KOSGEB, devlet, engelli hibe desteği başvuruları! e-Devlet’ten...

Kendi işini yapmak isteyen kişiler için çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Bu nedenle destek ödemesi şartları ve konu hakkındaki detaylar merak edildi. Özellkle genç girişimciler destek alabilecekleri kurumları araştırıyor. KOSGEB hibe desteği ve faizsiz kredi desteği başta olmak üzere pekçok olanak ortaya oyuyor.