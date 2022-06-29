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Haberler Ekonomi Devletten 5-10-15 bin TL hibe müjdesi! Esnaf, tarım makinaları, KOSGEB, devlet, engelli hibe desteği başvuruları! e-Devlet'ten...

Devletten 5-10-15 bin TL hibe müjdesi! Esnaf, tarım makinaları, KOSGEB, devlet, engelli hibe desteği başvuruları! e-Devlet'ten...

Faizsiz 5-10-20 bin TL hibe müjdesini duyan arama motorlarına yöneldi. Kendi işini kurmak isteyenlere destek ödemelerinin yapılacağı belirtildi. Peki, hibe destekleri neler? Hibe desteği şartları neler? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
29.06.2022 12:22 - Son Güncelleme: 29.06.2022 12:22
Devletten 5-10-15 bin TL hibe müjdesi! Esnaf, tarım makinaları, KOSGEB, devlet, engelli hibe desteği başvuruları! e-Devlet’ten...

Devşet tarafından ödenecek hibe desteği birçok kişi tarafından merak edildi. Müjdeli haberi duyanlar konu hakkında araştırmalara başladı. 2022 hibe desteği şartları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

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Devletten 5-10-15 bin TL hibe müjdesi! Esnaf, tarım makinaları, KOSGEB, devlet, engelli hibe desteği başvuruları! e-Devlet’ten...

Kendi işini yapmak isteyen kişiler için çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Bu nedenle destek ödemesi şartları ve konu hakkındaki detaylar merak edildi. Özellkle genç girişimciler destek alabilecekleri kurumları araştırıyor. KOSGEB hibe desteği ve faizsiz kredi desteği başta olmak üzere pekçok olanak ortaya oyuyor.

Devletten 5-10-15 bin TL hibe müjdesi! Esnaf, tarım makinaları, KOSGEB, devlet, engelli hibe desteği başvuruları! e-Devlet’ten...

KURULUŞ DESTEĞİ

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL


Tek tıkla önüne geçebilirsiniz! e-Devlet beklenen özelliği aktif etti! İsminizle açılan her işlem artık...

Devletten 5-10-15 bin TL hibe müjdesi! Esnaf, tarım makinaları, KOSGEB, devlet, engelli hibe desteği başvuruları! e-Devlet’ten...

PERFORMANS DESTEĞİ

Birinci Performans Dönemi

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

Devletten 5-10-15 bin TL hibe müjdesi! Esnaf, tarım makinaları, KOSGEB, devlet, engelli hibe desteği başvuruları! e-Devlet’ten...

İkinci Performans Dönemi

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

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