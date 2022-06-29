Devletten 5-10-15 bin TL hibe müjdesi! Esnaf, tarım makinaları, KOSGEB, devlet, engelli hibe desteği başvuruları! e-Devlet'ten...
Faizsiz 5-10-20 bin TL hibe müjdesini duyan arama motorlarına yöneldi. Kendi işini kurmak isteyenlere destek ödemelerinin yapılacağı belirtildi. Peki, hibe destekleri neler? Hibe desteği şartları neler? İşte merak edilenler...
29.06.2022 12:22 - Son Güncelleme: 29.06.2022 12:22
Kendi işini yapmak isteyen kişiler için çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Bu nedenle destek ödemesi şartları ve konu hakkındaki detaylar merak edildi. Özellkle genç girişimciler destek alabilecekleri kurumları araştırıyor. KOSGEB hibe desteği ve faizsiz kredi desteği başta olmak üzere pekçok olanak ortaya oyuyor.