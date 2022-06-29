Değeri 1 milyar dolar! Adana Ceyhan'da bulunan petrol Türkiye'nin cari açığının kapanmasına yüzde 25 katkı sağlayacak
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol sonrası bölge halkı sevinç yaşıyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin Türkiye'nin cari açığının yüzde 25'ini tek başına karşılayacağını söylerken, tarla sahibi Orhan Buhur, "Petrolün ekonomik değerini bilemem ama vatandaşlara, ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Ceyhan'a bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.
Petrolün bulunduğu sahayı Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve tarla sahibi Orhan Buhur ziyaret ederek, çalışanlardan bilgi aldı.
"CEYHAN'IN ULUSLARARASI ARENADA ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"
Daha sonra İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 1998 depremi sonrasında da ilçede petrolün bulunduğunu ancak çalışmaların yarım kaldığını söyledi. Erdem, "1998 depremi sonrasında Ceyhan ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nde petrol çıktı diye gerekli araştırmalar yapıldı.
Fakat daha sonra kuyular kapatıldı. Şimdi ise tekrar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın çalışması var. Ceyhan, 2007 yılında Enerji İhtisas Bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanımız geldi ve geçen aylarda petrokimya tesisinin temeli atıldı. Ceyhan'ın Türkiye'de ve uluslararası arenada önemi çok büyük" diye konuştu.