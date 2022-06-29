Değeri 1 milyar dolar! Adana Ceyhan’da bulunan petrol Türkiye’nin cari açığının kapanmasına yüzde 25 katkı sağlayacak

Fakat daha sonra kuyular kapatıldı. Şimdi ise tekrar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın çalışması var. Ceyhan, 2007 yılında Enerji İhtisas Bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanımız geldi ve geçen aylarda petrokimya tesisinin temeli atıldı. Ceyhan'ın Türkiye'de ve uluslararası arenada önemi çok büyük" diye konuştu.