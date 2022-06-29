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Haberler Ekonomi Değeri 1 milyar dolar! Adana Ceyhan'da bulunan petrol Türkiye'nin cari açığının kapanmasına yüzde 25 katkı sağlayacak

Değeri 1 milyar dolar! Adana Ceyhan'da bulunan petrol Türkiye'nin cari açığının kapanmasına yüzde 25 katkı sağlayacak

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol sonrası bölge halkı sevinç yaşıyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin Türkiye'nin cari açığının yüzde 25'ini tek başına karşılayacağını söylerken, tarla sahibi Orhan Buhur, "Petrolün ekonomik değerini bilemem ama vatandaşlara, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

29.06.2022 11:28 - Son Güncelleme: 29.06.2022 11:42
Değeri 1 milyar dolar! Adana Ceyhan’da bulunan petrol Türkiye’nin cari açığının kapanmasına yüzde 25 katkı sağlayacak

Ceyhan'a bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.

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Değeri 1 milyar dolar! Adana Ceyhan’da bulunan petrol Türkiye’nin cari açığının kapanmasına yüzde 25 katkı sağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise pazartesi günü kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır" ifadelerini kullandı.

Değeri 1 milyar dolar! Adana Ceyhan’da bulunan petrol Türkiye’nin cari açığının kapanmasına yüzde 25 katkı sağlayacak

Petrolün bulunduğu sahayı Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve tarla sahibi Orhan Buhur ziyaret ederek, çalışanlardan bilgi aldı.

Değeri 1 milyar dolar! Adana Ceyhan’da bulunan petrol Türkiye’nin cari açığının kapanmasına yüzde 25 katkı sağlayacak

"CEYHAN'IN ULUSLARARASI ARENADA ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"
Daha sonra İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 1998 depremi sonrasında da ilçede petrolün bulunduğunu ancak çalışmaların yarım kaldığını söyledi. Erdem, "1998 depremi sonrasında Ceyhan ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nde petrol çıktı diye gerekli araştırmalar yapıldı.

Değeri 1 milyar dolar! Adana Ceyhan’da bulunan petrol Türkiye’nin cari açığının kapanmasına yüzde 25 katkı sağlayacak

Fakat daha sonra kuyular kapatıldı. Şimdi ise tekrar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın çalışması var. Ceyhan, 2007 yılında Enerji İhtisas Bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanımız geldi ve geçen aylarda petrokimya tesisinin temeli atıldı. Ceyhan'ın Türkiye'de ve uluslararası arenada önemi çok büyük" diye konuştu.

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