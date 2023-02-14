Devletten 15 bin TL para desteği! DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Depremzede nakit yardım kimlere verilecek? Ödeme tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Devletten 15 bin TL para desteği! 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken depremzedelere ivedilikle para yardımı yapılacağı açıklandı. Peki Depremzede nakit yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı nasıl verilecek? Deprem yardımı kimlere verilecek? Ödeme tarihi belli oldu mu? İşte kira, taşınma yardımı hakkında detaylar....