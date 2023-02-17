Devletten 10, 15, 24 bin TL depremzede desteği! Ailelere 12 ay boyunca dağıtılacak! e-Devlet başvuran ATM’den alacak! TC NO 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Devletten 10, 15, 24 bin TL depremzede desteği! Ailelere 12 ay boyunca dağıtılacak! e-Devlet başvuran ATM'den alacak! Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası harekete geçildi. İvedilikle çalışmalar başaltıldı ve devlet destekleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda AFAD deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte Afetzede Barınma Desteği hakkında tüm merak edilenler...