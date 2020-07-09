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Devlet desteğiyle kurulan fabrikaya 25 ülkeden sipariş yağıyor!

Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle merkeze bağlı Yeni Mahalle'de 8 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 700 kişinin istihdam edildiği fabrika, kent ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Tekstil Fabrikası Muhasebe Müdürü Bilal Büyüközer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 yıl önce devlet desteğiyle kurdukları fabrikada ürettikleri spor giyim ürünlerini Amerika, Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, Çin, Japonya ve Avrupa'daki 25 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi...

09.07.2020 15:03 - Son Güncelleme: 09.07.2020 15:12
Devlet desteğiyle kurulan fabrikada 25 ülkeden sipariş yağıyor!

Muş'ta devlet desteğiyle açılan tekstil fabrikasında üretilen spor giyim ürünleri 25 ülkeye ihraç ediliyor.

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Devlet desteğiyle kurulan fabrikada 25 ülkeden sipariş yağıyor!

FABRİKAYI BÜYÜTEREK İSTİHDAM SAYISINI DA ARTIRDIKLARINI ANLATAN BÜYÜKÖZER, ŞÖYLE KONUŞTU:

"Önceden burada 185 kişi çalışıyordu bu sayı 700'e çıktı. Bunu yapmamızdaki en büyük etken devlet katkısı. Yurt dışından yoğun sipariş alıyoruz.

Devlet desteğiyle kurulan fabrikada 25 ülkeden sipariş yağıyor!

Devletimizin sağladığı teşvik ve hibe desteklerinden de faydalandık. Yeni tip koronavirüs nedeniyle çalışmaya bir ay ara vermek zorunda kaldık. Normalleşme süreciyle tekrar üretime başladık.

Devlet desteğiyle kurulan fabrikada 25 ülkeden sipariş yağıyor!

Muş ekonomisine yılda yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlıyoruz."

Devlet desteğiyle kurulan fabrikada 25 ülkeden sipariş yağıyor!
Devlet desteğiyle kurulan fabrikada 25 ülkeden sipariş yağıyor!
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