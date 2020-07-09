Devlet desteğiyle kurulan fabrikaya 25 ülkeden sipariş yağıyor!

FABRİKAYI BÜYÜTEREK İSTİHDAM SAYISINI DA ARTIRDIKLARINI ANLATAN BÜYÜKÖZER, ŞÖYLE KONUŞTU:

"Önceden burada 185 kişi çalışıyordu bu sayı 700'e çıktı. Bunu yapmamızdaki en büyük etken devlet katkısı. Yurt dışından yoğun sipariş alıyoruz.