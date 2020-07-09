Devlet desteğiyle kurulan fabrikaya 25 ülkeden sipariş yağıyor!
Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle merkeze bağlı Yeni Mahalle'de 8 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 700 kişinin istihdam edildiği fabrika, kent ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Tekstil Fabrikası Muhasebe Müdürü Bilal Büyüközer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 yıl önce devlet desteğiyle kurdukları fabrikada ürettikleri spor giyim ürünlerini Amerika, Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, Çin, Japonya ve Avrupa'daki 25 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi...
09.07.2020 15:03
- Son Güncelleme: 09.07.2020 15:12
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