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Dev projeler hayata geçti, 63 milyar dolar kasada kaldı! Yap-İşlet-Kar et

Türkiye son yıllarda yaptığı ve planladığı mega projelerle büyük atılımlar gerçekleştirdi. Özellikle son zamanlarda Kanal İstanbul projesiyle gündemde olan "yap-işlet-devret" modeli ile 242 dev proje hayata geçirildi. Kamu-Özel sektör iş birliği ile yapılan ve Türkiye'ye çağ atlatan projelerin yatırım bedeli olan 63,8 milyar dolar bu modelle devletin kasasında kaldı.

23.01.2020 12:02 - Son Güncelleme: 23.01.2020 12:02
Dev projeler hayata geçti, 63 milyar dolar kasada kaldı! Yap-İşlet-Kar et

AK Parti tarafından milletin hizmetine sunulan dev projeleri; kara propaganda, yalan ve iftiralarla itibarsızlaştırmaya çalışanların bir algı operasyonu daha çöktü.

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Dev projeler hayata geçti, 63 milyar dolar kasada kaldı! Yap-İşlet-Kar et

Ulaşım, altyapı ve enerji alanlarında uygulanan ve Kanal İstanbul projesiyle yeniden gündeme gelen "yap işlet devret" modeli, meyvesini verdi.

Dev projeler hayata geçti, 63 milyar dolar kasada kaldı! Yap-İşlet-Kar et

Kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) modeliyle dünyada parmakla gösterilen, Avrupa'nın ise en büyük pazarına sahip olan Türkiye, bugüne kadar 242 tarihi projeyi, devlet bütçesine yük olmadan KÖİ yönetimiyle hayata geçirdi.

Dev projeler hayata geçti, 63 milyar dolar kasada kaldı! Yap-İşlet-Kar et

Yeni Akit'in haberine göre finansal kaynak kullanmadan hem hizmet üreten hem de ülkeye döviz girişinin önünü açan özel finansman sayesinde, Türkiye'ye çağ atlatan projelerin toplam bedeli olan 63.8 milyar dolar devletin kasasına kaldı.

Dev projeler hayata geçti, 63 milyar dolar kasada kaldı! Yap-İşlet-Kar et

YENİ MODELLE EN ÇOK ENERJİ ÜRETİM TESİSİ YAPILDI
Maliyeti milyarlarca dolar tutan köprü, otoyol, tünel gibi altyapı projelerin neredeyse tamamı, kamu-özel ortaklığıyla milletin hizmetine sunuldu.

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