Dev projeler hayata geçti, 63 milyar dolar kasada kaldı! Yap-İşlet-Kar et
Türkiye son yıllarda yaptığı ve planladığı mega projelerle büyük atılımlar gerçekleştirdi. Özellikle son zamanlarda Kanal İstanbul projesiyle gündemde olan "yap-işlet-devret" modeli ile 242 dev proje hayata geçirildi. Kamu-Özel sektör iş birliği ile yapılan ve Türkiye'ye çağ atlatan projelerin yatırım bedeli olan 63,8 milyar dolar bu modelle devletin kasasında kaldı.
23.01.2020 12:02
- Son Güncelleme: 23.01.2020 12:02
AK Parti tarafından milletin hizmetine sunulan dev projeleri; kara propaganda, yalan ve iftiralarla itibarsızlaştırmaya çalışanların bir algı operasyonu daha çöktü.
DİĞER GALERİLER