Dev projeler hayata geçti, 63 milyar dolar kasada kaldı! Yap-İşlet-Kar et

Türkiye son yıllarda yaptığı ve planladığı mega projelerle büyük atılımlar gerçekleştirdi. Özellikle son zamanlarda Kanal İstanbul projesiyle gündemde olan "yap-işlet-devret" modeli ile 242 dev proje hayata geçirildi. Kamu-Özel sektör iş birliği ile yapılan ve Türkiye'ye çağ atlatan projelerin yatırım bedeli olan 63,8 milyar dolar bu modelle devletin kasasında kaldı.

23.01.2020 12:02 - Son Güncelleme: 23.01.2020 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





