🔊Deneyimli ve deneyimsiz personel alınacak! 📌İŞKUR 2022 Nisan ayı güncel iş ilanları yayınlandı! 🔔Beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik elemanı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce kişiyi istihdam ediyor ve bu noktada her gün yayınlanan ilanlar iş arayanlar tarafından merakla araştırılıyor. İŞKUR 2022 Nisan ayı güncel iş ilanları yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Pek çok meslek dalında deneyimli ve deneyimsiz personel alınacak, kariyerini hedefledikleri yönde ilanlara bakmak isteyenler öncelikle İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmalı ve daha sonra ilanları inceleyerek kendilerine uygun olanlara başvuru yapabilirler. Beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik elemanı daha pek çok kadroya alım yapılacak.