Değişiklik yapıldı! 200.000 TL 120 ay taksitle artık alınabiliyor! Geriye kalan yüzde 20'lik tutar ise sizden peşin alınır

200.000 TL 120 ay taksitle artık alınabiliyor! Değişiklik yapıldı! 2021 senesi ev kredisinde bahar faiz oranları fırsatları açıklandı. 200.000 TL'ye kadar kredi çekerek 120 ay vade ile ödeyebilirsiniz. Ev kredisi kullanarak konut sahibi olmak isteyen şahıslar bankaların duyurmuş olduğu faiz oranlarını tahlile başladılar. Bankalardan ev kredisi için değişik değişik kampanya açıklamaları kazançken ev almak isteyenler de emlakçılardan ve bülten sitelerinden aktüel ev bültenlerine ve bankaların ev kredisi faiz oranlarını incelemeye devam ediyor. Ayrıca bankalara özel konut kredileri ve faiz oranları hakkında daha detaylı bilgi almak için dilerseniz bankaların resmi internet sayfalarında ziyaret edebilirsiniz.

20.04.2021 08:54 - Son Güncelleme: 20.04.2021 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





