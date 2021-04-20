Değişiklik yapıldı! 200.000 TL 120 ay taksitle artık alınabiliyor! Geriye kalan yüzde 20'lik tutar ise sizden peşin alınır
200.000 TL 120 ay taksitle artık alınabiliyor! Değişiklik yapıldı! 2021 senesi ev kredisinde bahar faiz oranları fırsatları açıklandı. 200.000 TL'ye kadar kredi çekerek 120 ay vade ile ödeyebilirsiniz. Ev kredisi kullanarak konut sahibi olmak isteyen şahıslar bankaların duyurmuş olduğu faiz oranlarını tahlile başladılar. Bankalardan ev kredisi için değişik değişik kampanya açıklamaları kazançken ev almak isteyenler de emlakçılardan ve bülten sitelerinden aktüel ev bültenlerine ve bankaların ev kredisi faiz oranlarını incelemeye devam ediyor. Ayrıca bankalara özel konut kredileri ve faiz oranları hakkında daha detaylı bilgi almak için dilerseniz bankaların resmi internet sayfalarında ziyaret edebilirsiniz.
2021 yılı konut kredisinde bahar faiz oranları fırsatları açıklandı. 200.000 TL'ye kadar kredi çekip 120 ay vade ile ödeyebilirsiniz. Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen kişiler bankaların duyurmuş olduğu faiz oranlarını incelemeye başladılar.
Konut satın almak isteyen kişilerin kredi kullanmak istedikleri bankaların şubelerini ziyaret etmeleri yeterli olacaktır. Bankalar başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formumuzu doldurmanızı talep eder. Ardından kimlik bilgileriniz ve sonrasında kredi notu ve kredi sicil sorgulamanız gerçekleştirilir.
200.000 TL'lik konut kredisi kullanmanız durumunda 10 yıl vade de ne kadar faiz ödersiniz? Konut kredisine nasıl başvuru yapılır? Konut kredisi hesapları nasıl yapılır? Konunun içeriği haberimizin devamında bankalar tarafından müşterilere özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı krediler sunulmaktadır.
Seçtiğiniz kredi türüne göre ödeme süresi ve ödeme planı ve kredi miktarını belirlemek kredi faiz tutarı hesaplama da hesaplarınızı tamamladıktan sonra göreceğiniz toplam geri ödeme tutarında kullanmak istediğiniz kredi ve vergi tutarlarını çıkarttığınız da kalan miktar faiz miktarını belirlemektedir. Aylık olarak ne kadar faiz ödeyeceğiniz ise ödeme planında size sunulmaktadır.