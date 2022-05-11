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Haberler Ekonomi 📢Dar gelirli ailelere konut müjdesi! 🔎%10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor! 📌TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları...

📢Dar gelirli ailelere konut müjdesi! 🔎%10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor! 📌TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları...

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip halka seslendi ve önemli açıklamalarda bulundu. Artık dar gelirli aileler için konut sahibi olmak hayal değil, TOKİ 30 milyar liralık finansman verileceği duyuruldu. 81 ildeki konutlar için geçerli olacak ve belli başlı şartları taşıyanlar bu haktan yararlanabilecek. %10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunulması gündemde yoğun ilgi görüyor ve detaylar merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları haberimizde yer alıyor.

11.05.2022 19:21 - Son Güncelleme: 11.05.2022 19:21
📢Dar gelirli ailelere konut müjdesi! 🔎%10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor! 📌TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketlerini açıklamasıyla birlikte gözler TOKİ'ye çevrildi ve 30 milyar liralık finansman verileceği açıklandı. Dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi planlanıyor ve böylelikle ev alabilmek artık hayal olmaktan çıkıyor. %10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor ve TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları merak ediliyor. İşte detaylar!

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📢Dar gelirli ailelere konut müjdesi! 🔎%10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor! 📌TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

📢Dar gelirli ailelere konut müjdesi! 🔎%10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor! 📌TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları...

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek.

📢Dar gelirli ailelere konut müjdesi! 🔎%10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor! 📌TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları...

Engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak.

📢Dar gelirli ailelere konut müjdesi! 🔎%10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor! 📌TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Konutlara başvurabilmek için mevcutta T.C. vatandaşı olunması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunması, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor.

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