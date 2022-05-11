📢Dar gelirli ailelere konut müjdesi! 🔎%10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor! 📌TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketlerini açıklamasıyla birlikte gözler TOKİ'ye çevrildi ve 30 milyar liralık finansman verileceği açıklandı. Dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi planlanıyor ve böylelikle ev alabilmek artık hayal olmaktan çıkıyor. %10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor ve TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları merak ediliyor. İşte detaylar!