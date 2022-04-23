Dar boğaza düşen günlük 52 TL’ye borçlarını kapatacak! Bayram rüzgarı estirecek 1.29, 1.55 faiz atağı geldi! 40 kere düşünmeye son!

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Geliştirdiği kampanyalar ile vatandaşların yanında yer aldığını her fırsatta gözler önüne seren Ziraat Bankası, bir yeni kampanyaya daha imza atarak maaş müşterilerine uygun faiz oranları karşılığında ihtiyaç ve konut kredisi hizmetlerini sunacağını bildirdi. İşte Ziraat Bankası'nın Çalışanın Artısı ismini verdiği yeni hizmetine ilişkin ayrıntılar...
23.04.2022 09:02 - Son Güncelleme: 23.04.2022 09:05
Türkiye'nin kökü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu kampanyalara bir yenisini daha ekleyerek maaş hesabı kendi bünyesinde bulunan çalışanlara ihtiyaç kredisi ve konut kredisi hizmetlerini sunacağını açıkladı.
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022
Geliştirdiği her kampanya ile ekonomik gelişmeler çerçevesinde nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar için avantajlı hizmetler sunmaya devam eden Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde nakde sıkılan maaş müşterileri için de iki kampanya birden geliştirdiğini duyurdu.