Danimarka'dan işçi alımı müjdesi! Tüm ülkelerden başvuru yapılabilir! En az 5 bin 376 euro maaşla bu kadrolara alım var. Danimarka, Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler personel alımı yapacak. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Son olarak Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Danimarka ve Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı ifade edilmektedir.