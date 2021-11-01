Danimarka'dan işçi alımı müjdesi! Tüm ülkelerden başvuru yapılabilir! En az 5 bin 376 euro maaşla bu kadrolara alım var!
Yurt dışında iş arayanlar için iş açığı olan Avrupa ve Amerika ülkeleri tarafından yeni fırsatlar sunulmaya devam ediliyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerin maaşlar merak ediliyor. Avrupa ülkelerinde başlayan işçi açığı nedeniyle birçok ülke işçi alım ilanlarını tek tek duyuruluyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları takip ediliyor. Son olarak Danimarka, Kanada, Almanya, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları olduğu görülüyor. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözmektedir.
01.11.2021 17:33
- Son Güncelleme: 01.11.2021 17:33
Danimarka'dan işçi alımı müjdesi! Tüm ülkelerden başvuru yapılabilir! En az 5 bin 376 euro maaşla bu kadrolara alım var. Danimarka, Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler personel alımı yapacak. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Son olarak Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Danimarka ve Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı ifade edilmektedir.