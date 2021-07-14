Dakikalar içinde hesabınıza yatıyor! SMS ile kredi veren bankalar tek tek açıklandı! T.C kimlik no ile hesabınıza anında nakit transferi...

Akbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank, SMS ile kredi başvurusu yapabileceğiniz bir diğer bankadır. Bunun için ilk olarak "KREDİ" yazıp bir boşluk bırakarak, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası" girip, "4425" adresine yollamanız gerekir. 4425 ihtiyaç kredisi için geçerli olup, Avea ya da Vodafone kullanıyorsanız "0532 750 25 25" numarasına gönderilir.