Cumhuriyet Altını 94 yaşında! İşte Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni

Meskuk Cumhuriyet altınının bir yüzünde "Türkiye Cumhuriyeti 1923", Cumhuriyet'in hangi yılında basıldığını gösteren tarih, diğer yüzünde ise ortada Atatürk'ün başının yandan görünüşü ile "Hakimiyet Milletindir" ve resmin altında "Ankara" ibareleri bulunuyor.

