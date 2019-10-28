GaleriEkonomi

Cumhuriyet Altını 94 yaşında! İşte Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni

Günümüzde Darphane ve Damga Matbaası'nda üretilen Cumhuriyet Altını 94 yaşında. Cumhuriyet Altını ilk olarak 5 Ekim 1925 yılında Darphane'nin Topkapı'daki binasında, Maliye Vekili Abdülhalik (Mustafa Abdülhalik Renda), milletvekilleri ve askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende basılmış, ilk basılan Cumhuriyet altını da Atatürk'e sunulmak üzere Maliye Vekili Abdülhalik Bey'e verilmişti. Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüvenini ve 'egemenlik simgesi' olarak nitelediği darphaneyi İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut anlattı.

28.10.2019 16:02 - Son Güncelleme: 28.10.2019 16:11
Cumhuriyet Altını 94 yaşında! İşte Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni

Cumhuriyet Altını ilk olarak 5 Ekim 1925 yılında Darphane'nin Topkapı'daki binasında, Maliye Vekili Abdülhalik (Mustafa Abdülhalik Renda), milletvekilleri ve askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende basılmış, ilk basılan Cumhuriyet altını da Atatürk'e sunulmak üzere Maliye Vekili Abdülhalik Bey'e verilmişti.

Cumhuriyet Altını 94 yaşında! İşte Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni

Meskuk 5 liralık altının ön yüzünde Arap alfabesiyle "Türkiye Cumhuriyeti 1341", arka yüzünde ise "Ankara 23 Nisan 1336" yazısı bulunuyordu. 22 ayar meskuk altının ağırlığı 36,8 gramdı. İlk ziynet 5 liralık altın ise 1927'de basılmıştı.

Cumhuriyet Altını 94 yaşında! İşte Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni

İlk Atatürk resimli meskukeler 1944'e, ilk Atatürk resimli ziynetler ise 1938'e ait. Cumhuriyet altını bugünkü standardına 1951 yılında kavuştu.

Cumhuriyet Altını 94 yaşında! İşte Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni

Meskuk Cumhuriyet altınının bir yüzünde "Türkiye Cumhuriyeti 1923", Cumhuriyet'in hangi yılında basıldığını gösteren tarih, diğer yüzünde ise ortada Atatürk'ün başının yandan görünüşü ile "Hakimiyet Milletindir" ve resmin altında "Ankara" ibareleri bulunuyor.

Cumhuriyet Altını 94 yaşında! İşte Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni

Darphane daha sonra İstanbul Avrupa Yakası'nda, bugün kullanılan yerine taşınıyor. Darphane ve Damga Matbaası ismi alan kurum, bugün Cumhuriyet Altını, madeni para, hatıra paraları ve değerli kağıtlarında basımında sorumlu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim 58 yaşında
"Türkiye'nin ilk yerli otomobili" Devrim 58 yaşında