Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! Asgari ücrette rakam belli oldu gibi! Bomba kulis: "11.500 TL" Zam pazarlığında TÜRK-İŞ ile imzalar atılıyor! Refah Payı...

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KULAĞI SENDİKA BAŞKANLARINDA

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan heyetler saat 10'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Asgari ücret 2. toplantısı sonrası bu kez saat 14:00'de ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.