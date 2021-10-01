Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami özellikleri neler, kaç kişilik? Citroen Ami ehliyet ve yaş şartı var mı? Citroen ulaşıma yeni alternatifler katarak hem ucuz hem de ulaşımda kolaylık sağlaması açısından yeni bir elektrikli araç üretti. Citroen Ami adı verilen elektrik motorlu araç Türkiye'ye geldi ve showroomlarda yerini aldı. Normal otomobiller gibi sınıflandırılmayan ve ehliyete gerek duyulmayan Citroen Ami'nin Türkiye fiyatının ne kadar olacağı merak konusu.