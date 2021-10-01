Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami özellikleri neler, kaç kişilik? Citroen Ami ehliyet ve yaş şartı var mı?
Otomobil devi Citroen, ulaşıma alternatif çözümler üretmek amacıyla yeni elektrikli araç üretti. Citroen'in iki kişilik elektrik motorlu aracı Ami Türkiye'ye geldi. Citroen Ami hem boyutu hem de elektrikli olması nedeniyle tercih edilen otomobiller arasında yer aldı. Rahat kullanım amaçlayan aracın azami hızı 50 kilometre olarak belirlendi. Normal otomobiller gibi sınıflandırılmayan ve ehliyete gerek duyulmayan Citroen Ami'nin Türkiye fiyatının ne kadar olacağı merak konusu. Peki, Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL? Citroen Ami Türkiye'de ehliyet ve yaş şartı aranacak mı? Citroen Ami özellikleri neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami özellikleri neler, kaç kişilik? Citroen Ami ehliyet ve yaş şartı var mı? Citroen ulaşıma yeni alternatifler katarak hem ucuz hem de ulaşımda kolaylık sağlaması açısından yeni bir elektrikli araç üretti. Citroen Ami adı verilen elektrik motorlu araç Türkiye'ye geldi ve showroomlarda yerini aldı. Normal otomobiller gibi sınıflandırılmayan ve ehliyete gerek duyulmayan Citroen Ami'nin Türkiye fiyatının ne kadar olacağı merak konusu.
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ARABASI CİTROEN AMİ KAÇ TL OLACAK?
Türkiye'nin en ucuz arabası olarak piyasaya girecek olan Citroen AMİ, 6 bin euro fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. Aracın araç, elektrikli scooter olarak geçtiği için satış bedeline vergi eklenmiyor. Bu durum göz önüne alındığında AMİ'nin ülkemizde 61 bin TL fiyat bandında satılması ön görülüyor.
EHLİYET VE YAŞ ZORUNLULUĞU VAR MI?
Elektrikli scooter olarak geçen Citroen AMİ için ehliyet ve 18 yaş sınırı bulunmuyor. 16 yaş ve üzeri herkes kolaylıkla kullanabiliyor. Lakin yine de 7 saatlik Citroen AMİ kullanma eğitimi belgesi ile almak zorunlu tutuluyor.