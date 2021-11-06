Çeyiz yardımı desteği nasıl alınır? Yeni evlenenler yaşadı 24 maaş desteği veriliyor! Çeyiz yardımı başvuru şartları...
Aile kurmak isteyen çiftler evlilik hazırlığı yaparken mutlu olsa da bir yandan da ekonomik zorluklar yaşıyor. Şartları taşıyanlara devletten çeyiz yardımı desteği veriliyor ve 24 maaş olarak verilen bu destekten her çiftin yararlanıp yararlanamayacağı merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) belirlenen süre içerisinde başvuru yapanlar bu destekten faydalanarak ekonomik olarak rahat bir nefes alabiliyor. Peki Çeyiz yardımı başvuru şartları neler? Devletten 24 maaşlık çeyiz yardımı desteği nasıl alınır? İşte tüm detaylar!
06.11.2021 17:12
- Son Güncelleme: 06.11.2021 17:12
Devletten 24 maaşlık ceyiz desteği en merak edilen konular arasında yer alıyor ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte binlerce çift konu hakkında bilgileri araştırıyor. Yeni evleneceklere verilen 24 maaş desteği her evli çift için geçerli değil, belirlenen şartları taşıyanlara veriliyor ve bunun için SGK'ya başvuru süresini geciktirmeden müracat edilmesi gerekiyor. Peki Devletten çeyiz yardımı desteği nasıl alınır? Çeyiz yardımı başvuru şartları neler?