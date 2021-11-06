Çeyiz yardımı desteği nasıl alınır? Yeni evlenenler yaşadı 24 maaş desteği veriliyor! Çeyiz yardımı başvuru şartları...

Devletten 24 maaşlık ceyiz desteği en merak edilen konular arasında yer alıyor ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte binlerce çift konu hakkında bilgileri araştırıyor. Yeni evleneceklere verilen 24 maaş desteği her evli çift için geçerli değil, belirlenen şartları taşıyanlara veriliyor ve bunun için SGK'ya başvuru süresini geciktirmeden müracat edilmesi gerekiyor. Peki Devletten çeyiz yardımı desteği nasıl alınır? Çeyiz yardımı başvuru şartları neler?