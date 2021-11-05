Asgari ücret zammında 3 senaryo! Büyük zam yolda! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek?
Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı büyük merakla bekliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 2022 asgari ücret zammı isteklerini açıklarken dün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş bir asgari ücret açıklaması daha geldi. Elvan, asgari ücrete ilişkin açıklamasında vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğinin mesajını verdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 21,56'lık zam alan asgari ücret için üç farklı senaryo ortaya çıktı. Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret hakkında son dakika açıklaması geldi. Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek? İşte detaylar...
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü yakın bir zaman sonra başlaması beklenen asgari ücret görüşmelerine çevrildi.
Geçen yıl yüzde 21'lik artışla 500 lira olarak belirlenen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağı merak edilmeye başladı.
İlgili taraflarla yapılacak dört toplantı sonrası aralık ayının son haftası açıklanması beklenen yeni asgari ücret için üç farklı senaryo ortaya çıktı.
İlk senaryoda asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon rakamları üzerinden yapılan hesaplama yer alıyor.
ENFLASYON ORANI KADAR ZAM
Son açıklanan verilerine göre yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 19,89'a çıktı. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücrete 565 lira zam yapılacak ve 2022 yılında ödenecek asgari ücret maaşı 3.390 lira seviyesine çıkacak.
700 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR
İkinci senaryoda ise mevcut enflasyon oranına yüzde 5'lik refah payı eklenerek asgari ücret zammının belirlenmesi yer alıyor. Bu yöndeki formülde ise ortaya yüzde 25'lik asgari ücret maaş zammı çıkıyor. Söz konusu oran mevcut asgari ücrete indirgendiğinde ise 700 liranın üzerinde zam ile 2022 yılı için 3500 liranın üzerinde bir asgari ücret gündeme geliyor.
2020 yılı asgari ücreti belirlenirken kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken yüzde 7'nin üzerinde refah payı ile zam oranı yüzde 21,56 artırılmıştı.
ASGARİ ÜCRETE VERGİ DÜZENLEMESİ
İlk iki senaryonun aksine üçüncü senaryo ise son günlerde yüksek sesle konuşulan asgari ücretteki vergi dilimlerine yönelik düzenleme getirilmesi.
Hali hazırda asgari ücretlinin maaşından SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi ve damga vergisinin yanı sıra yüzde 15'lik gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Olası bu yönde bir senaryo halinde ise asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 30 bandına çıkması ve 2022 yılı için 850 liralık bir artışın ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.