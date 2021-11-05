Asgari ücret zammında 3 senaryo! Büyük zam yolda! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek?

ASGARİ ÜCRETE VERGİ DÜZENLEMESİ

İlk iki senaryonun aksine üçüncü senaryo ise son günlerde yüksek sesle konuşulan asgari ücretteki vergi dilimlerine yönelik düzenleme getirilmesi.

Hali hazırda asgari ücretlinin maaşından SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi ve damga vergisinin yanı sıra yüzde 15'lik gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Olası bu yönde bir senaryo halinde ise asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 30 bandına çıkması ve 2022 yılı için 850 liralık bir artışın ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.