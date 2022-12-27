Çalışmayan ev kadınlarına 9 bin 932 TL ödeme! İŞKUR’dan başvuru yapan PTT’den alacak! Maaş gibi nakit destek müjdesi geldi! 30 gün eklenerek...

Devlet tarafından annelere ve çalışan, çalışmayan kadınlara binlerce lira destekler sağlanmaya devam ediyor. Doğum parası, analık izni, işgöremezlik ödeneği ve diğer ödeneklerden faydalanan kadınların cepleri rahat ediyor. Bu destekler Ocak ayında büyük artışa geçecek. Peki, kimler bu desteklerden yararlanacak? İşte detaylar!