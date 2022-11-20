Çalışmayan ev hanımlarına PTT’den 8 BİN 540 TL! Maaş gibi devletten nakit desteği müjdesi geldi! İŞKUR’dan başvur, 3 ay içinde...

İşsiz kalan vatandaşlarımız için İŞKUR tarafından sunulan destekler artıyor. Kadınların işgücüne katılması için devletin birçok desteği bulunuyor. Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Bu proje ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 8.540 lira maaş ödemiş oluyor. İşte programa dair merak edilenler!