Çalışmayan ev hanımlarına PTT'den 8 BİN 540 TL! Maaş gibi devletten nakit desteği müjdesi geldi! İŞKUR'dan başvur, 3 ay içinde...
Kadınların zor durumda kalmaması için devlet elinden geleni yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kadınlara yönelik müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İşte anne projesi adı altında 0-15 yaş aralığında çocuğu olan kişilere maddi yardım sağlanacak. Bu yardımla birlikte anneler 3 aylık sürede toplamda, 8.540 TL desteksel ödemenin sahibi olacak. Peki, kimler bu yardımdan yararlanacak, şartlar neler? İşte tüm detaylar haberimizde!
İşsiz kalan vatandaşlarımız için İŞKUR tarafından sunulan destekler artıyor. Kadınların işgücüne katılması için devletin birçok desteği bulunuyor. Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Bu proje ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 8.540 lira maaş ödemiş oluyor. İşte programa dair merak edilenler!
İşsiz annelere yardım müjdesi. Yapılan açıklamaya göre, devlet aracığıyla PTT üzerinden tam 8.540 TL çocuk desteği sağlanacak. 95 TL gibi tutarda her gün destek sağlanacak.
İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek
İŞKUR tarafından devlet eliyle gerçekleşecek yardımın duyurusu yapıldı. Bu müjdeli haber ile küçük çocuğu olan aileler, bu yardımdan faydalanacak.
Günlük 95, aylık 2 bin 870 lira ödenecek
Günlük 95 TL olan nakdi yardım için, başvurular oldukça kolay şekilde gerçekleşiyor. Küçük çocuğu olan anneler, ortalama aylık toplam da 2.870 TL gibi bir tutarı elde etmiş olacaklar. Desteğin, üç ay süreceği uygulamada 3 ay sürede toplamda, 8.540 TL desteksel ödemenin sahibi olacaklar.