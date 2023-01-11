Çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter! Az önce formül açıklandı!
Az önce formül açıklandı! Sigorta girişi tespit edilen ancak hastalık gibi birtakım zaruri sebeplerden ötürü işinden çıkmış ve iş yaşamına geri dönememiş kimseler de prim ödemesi yaparak emekli olma hakkına kavuşabiliyor. Peki çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter!
11.01.2023 11:35 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:35
Eğer bir dönem için çalıştıysanız ve emeklilik yaşınız geldiyse kesinlikle bir SGK genel müdürlüğüne gidip bu husus ile ilgili yardım istemeyi unutmamalısınız.
İsteğe bağlı sigortalılık denilen bu teknikte kişi kendi primini aylık olarak yatırarak emekli oluyor. Tabi ki burada Bağ-Kur 'lu emeklilik koşulları geçerli oluyor.
Bu amaçla isteğe bağlı prim yatıran kimsenin SGK'lı birine göre daha çok prim günü olması lazımdır. Ancak böylece kişilerin yaşlılıkları garanti altına alınmış oluyor.