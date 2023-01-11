Çalışmadan nasıl SSK-SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter! Az önce formül açıklandı!

Emekli olmak milyonlarca çalışanın en büyük hayali olmaktadır. Bu anlamda çalışmayan vatandaşlarda eğer isterlerse emekli olabilirler. İsteyen kişiler dışarıdan prim ödeyerek emekli olabiliyorlar. Fakat bunun bazı şartları var ve haberimizde verdik.