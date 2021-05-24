Çalışanlar dikkat! 55 yaşından önce emekli olabilirsiniz! 1.600 TL maaşla kısmi emeklilik şartları!

İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrası işe giren yani sigortalı olan ya da olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5 bin 400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5 bin 400 günü tamamlayacakları/tamamladıkları zamana göre belirlenir.

Buna göre; 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren kadınlar 61

1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 64

1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 63

1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 62

1 Ocak 2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaklar.