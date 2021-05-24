Çalışanlar dikkat! 55 yaşından önce emekli olabilirsiniz! 1.600 TL maaşla kısmi emeklilik şartları!
Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında bulunan kişilerin en çok hayalini kurduğu konulardan birisi emeklilik olmaktadır. Çalışanlar için emeklilik yaş sınırı bulunsa da dışarıdan prim ödeyerek de erken emekli olma şartları bulunuyor. Gerekli şartları yerine getiren çalışanlar 5 yaşından önce emekli olabiliyor. Bu çalışanların maaşları 1.000 - 1.600 TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte 55 yaşından önce emekli olma şartları!
İş hayatında yer alan çalışanlar için birçok erken emeklilik imkanı bulunuyor. Sigorta başlangıç tarihine, cinsiyete, ve prim gün sayısına göre emekli olma şartları değişebiliyor. İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanıyor. Peki 55 yaşından önce emekli nasıl olunur?
Buna göre; 31 Aralık 2005 ile 1 Mayıs 2008 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan erkekler 63
1 Ocak 2038'den sonra 5 bin 400 günü bitiren erkekler için 65 olarak uygulanır.
1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren erkekler 64
Fakat yaş hadlerinin uygulanması 5 bin 400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrası işe giren yani sigortalı olan ya da olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5 bin 400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5 bin 400 günü tamamlayacakları/tamamladıkları zamana göre belirlenir.
Buna göre; 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren kadınlar 61
1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 64
1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 63
1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 62
1 Ocak 2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaklar.