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Aynı anda iki ya da üç emekli maaşı alınabiliyor! 2008 detayı çok önemli! İşte başvuru koşulları

Emekli vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de ikinci maaş alma şartları olarak karşımıza çıkıyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Maaşların yanında ek olarak başka ödemeler de yapılmaktadır. Emekliler SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Eşi vefat eden kişilerin yanında ölen anne/babanın kız çocuğu da bu maaşı alabiliyor. Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen anne babasından aylık alıyor.

24.05.2021 15:01 - Son Güncelleme: 24.05.2021 15:01
Aynı anda iki ya da üç emekli maaşı alınabiliyor! 2008 detayı çok önemli! İşte başvuru koşulları

SSK Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği konulardan birisi de ikinci maaş alma koşulları. Bu nedenle uzmanlar ve resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bazı durumlarda emeklilere ikinci hatta duruma göre üçüncü maaş bağlanabiliyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Başvuru yapmak isteyenler ise bu kapsamda şartları öğrenmek istiyor.

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Aynı anda iki ya da üç emekli maaşı alınabiliyor! 2008 detayı çok önemli! İşte başvuru koşulları

Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor.

Aynı anda iki ya da üç emekli maaşı alınabiliyor! 2008 detayı çok önemli! İşte başvuru koşulları

Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.

Aynı anda iki ya da üç emekli maaşı alınabiliyor! 2008 detayı çok önemli! İşte başvuru koşulları

En çok merak edilen mesele, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı.

Aynı anda iki ya da üç emekli maaşı alınabiliyor! 2008 detayı çok önemli! İşte başvuru koşulları

2008 TARİHİ ÖNEMLİ

Bu durum 2008 yılı öncesinde farklı kurumlar olmak şartıyla geçerli oluyordu. Ancak 2008 ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu. Yine de ölüm tarihine göre bazı durumlarda çift maaş ödeniyor.