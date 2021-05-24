Aynı anda iki ya da üç emekli maaşı alınabiliyor! 2008 detayı çok önemli! İşte başvuru koşulları

SSK Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği konulardan birisi de ikinci maaş alma koşulları. Bu nedenle uzmanlar ve resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bazı durumlarda emeklilere ikinci hatta duruma göre üçüncü maaş bağlanabiliyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Başvuru yapmak isteyenler ise bu kapsamda şartları öğrenmek istiyor.