Çalışan çalışmayan herkese 1.475 TL destek ödemesi! 2022 doğalgaz, giyim gıda, öğrenci yardımı ne kadar? Duyanlar PTT’ye koşuyor!

Doğalgaz yardımı 2022 ve devlet tarafından sağlanan birçok yardım vatandaşlar tarafından merak ediyor. E-devlet üzerinden yapılan başvuruyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemesi yapılacaı belirtildi. PTT üzerinden alınacak olan yardımlar için birçok detay merak ediliyor. Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylıu bigli için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.