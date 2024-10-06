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Bulaşık makinesi tableti 94 TL'ye düştü! BİM 8-11 Ekim indirimli ürünler aktüel kataloğu yayımlandı

BİM, 8-11 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Bu hafta mutfak gereçlerinden teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirim fırsatları sunan BİM, airfryer ve motosiklet GPS takip cihazı ile dikkat çekiyor. Sınırlı sayıda stoklarla gelecek bu ürünler, özellikle mutfakta pratiklik arayanlar ve motosiklet sahipleri için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Ayrıca temel gıda ürünleri ve kişisel bakım malzemelerinde de avantajlı fiyatlar yer alıyor.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:44 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:49
Bulaşık makinesi tableti 94 TL’ye düştü! BİM 8-11 Ekim indirimli ürünler aktüel kataloğu yayımlandı

BİM'in 8-11 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta, sınırlı sayıdaki indirimli ürünlerle dolu katalogda gıdadan teknolojik aletlere, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Özellikle uygun fiyatlı airfryer, çeşitli mutfak aletleri ve motosiklet GPS takip cihazı dikkat çekiyor. İndirim fırsatlarını kaçırmamak için güncel kataloğu inceleyebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri avantajlı fiyatlarla temin edebilirsiniz.

Bulaşık makinesi tableti 94 TL’ye düştü! BİM 8-11 Ekim indirimli ürünler aktüel kataloğu yayımlandı

🧺 Ev Aletleri ve Mobilya Ürünleri:

  • 🧼 Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi: 9.750 TL
  • 🍽️ 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 10.750 TL
  • 🧺 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 9.575 TL
  • 🛏️ Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak: 1.999 TL
  • 🛏️ Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak: 3.299 TL
  • 🛏️ Smart Sünger Tek Kişilik Yatak: 1.499 TL
  • 🚲 RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet RKS RD5: 26.975 TL
  • 🚴 Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 24.700 TL
  • 🚴 Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet: 20.975 TL
  • 🚲 RKS BN5 Pro E-BIKE: 14.975 TL

Bulaşık makinesi tableti 94 TL’ye düştü! BİM 8-11 Ekim indirimli ürünler aktüel kataloğu yayımlandı

🍳 Küçük Ev Aletleri:

  • 🍟 Philips Air Fryer: 4.975 TL
  • 🍞 Kumtel Mini Fırın: 1.575 TL
  • 🍲 Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın: 1.975 TL
  • 🥪 Kumtel Inox Tost Makinesi: 1.575 TL
  • 🍟 Kumtel Dijital Fastfryer: 1.799 TL
  • 🥤 Range Lovell Blender Seti: 1.275 TL
  • 🧹 Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge: 4.175 TL
  • 👕 Range Perfect Ironic Buharlı Ütü: 1.175 TL

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