Bulaşık makinesi tableti 94 TL’ye düştü! BİM 8-11 Ekim indirimli ürünler aktüel kataloğu yayımlandı

BİM'in 8-11 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta, sınırlı sayıdaki indirimli ürünlerle dolu katalogda gıdadan teknolojik aletlere, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Özellikle uygun fiyatlı airfryer, çeşitli mutfak aletleri ve motosiklet GPS takip cihazı dikkat çekiyor. İndirim fırsatlarını kaçırmamak için güncel kataloğu inceleyebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri avantajlı fiyatlarla temin edebilirsiniz.