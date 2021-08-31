Bugün son gün! 22.600 TL’lik indirim! Hyundai sıfır araba satın almak isteyenler için binlerce liralık indirim yapıldı!

Belirtilen 75.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, 2021 model 1.4 Jump AT haricindeki diğer i20'ler için geçerlidir. %0,99 faiz oranlı kredi kampanyası, Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerlidir.