Bugün itibariyle düğmeye basıldı! 3 ilde yaşayanlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu! İstanbul, Ankara, İzmir...
Kurban Bayramı süresince köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olması kararı, Cumhurbaşkanı tarafından alındı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte, vatandaşlarımız bayram döneminde sevdiklerini ziyaret etmek veya tatil yapmak için köprü ve otoyolları ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler. İşte Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprü ve otoyollar...
Bu illerde yaşayanlara müjde! Kurban Bayramı süresince tamamen ücretsiz olacak. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak İşte ücretsiz olan yollar ve köprüler...
HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile köprüler ücretsiz olacak.
* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)
* İzmir - Çeşme Otoyolu
* İzmir - Aydın Otoyolu
* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)