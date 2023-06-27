Bugün itibariyle düğmeye basıldı! 3 ilde yaşayanlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu! İstanbul, Ankara, İzmir...

Bu illerde yaşayanlara müjde! Kurban Bayramı süresince tamamen ücretsiz olacak. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak İşte ücretsiz olan yollar ve köprüler...