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Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'liler böyle hesaplıyor!

SGK'nın yayınladığı 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ekranları ile "Ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım?" sorusunun yanıtı artık bir tık uzağınızda! İşte adım adım hesaplama rehberi ve resmi bağlantılar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 13:38 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 13:39
Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli aylığınız;

✔ Ödediğiniz prim gün sayısı,
✔ Ortalama kazancınız,

Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

✔ Yaşınız ve sigortalılık süreniz,
✔ Enflasyon ve yıllık artış oranları gibi kriterlere göre belirlenir.

SGK, "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt vermek için 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında online hesaplama araçları sunuyor.

Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

SSK (4A) Emekli Maaşı Hesaplama

Kimler Kullanabilir? Aktif çalışanlar (işçi statüsünde olanlar).

SGK 4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama Sayfası'na girin.

TC kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, baba adınızı, nüfus ilinizi ve doğum tarihinizi girin.

Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

"Sorgula" butonuna basarak tahmini emekli maaşınızı görün.

Önemli Not: Sistem, en son prim günlerinizi ve ortalama kazancınızı baz alarak kesin olmayan bir tahmin sunar.

Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşı Hesaplama

Kimler Kullanabilir? Esnaf, çiftçi ve serbest meslek sahipleri.

SGK 4B Emekli Maaşı Hesaplama Sayfası'na girin.

TC kimlik numaranızı, güvenlik kodunu ve kurum bilgilerinizi girin.

Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

Hesaplama butonuna basarak tahmini aylığınızı öğrenin.

Dikkat: Bağ-Kur maaşları, ödenen prim tutarı ve enflasyon düzeltmesi ile doğrudan ilişkilidir.

Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

Emekli Sandığı (4C) Emekli Maaşı Hesaplama

Kimler Kullanabilir? Kamu çalışanları (memur, sözleşmeli personel).

SGK 4C Hizmet Hesabı Sayfası'na girin

Doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, 4A çalışma sürenizi ve hizmet türünüzü seçin.

Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

"Hesapla" butonuna basarak emeklilik bilgilerinizi görüntüleyin.

Bilmeniz Gereken: Emekli Sandığı maaşları, hizmet yılı ve derece/kademeye göre değişir.

Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

Emekli Maaşını Etkileyen Faktörler

Prim gün sayısı (Ne kadar çok prim, o kadar yüksek maaş).

Ortalama kazanç (Son 5-10 yılın kazanç ortalaması).

Enflasyon ve yıllık artışlar (TÜFE ve bütçe düzenlemeleri).

Emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi (Erken emeklilik maaşı düşürür).

Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

❓ "Hesaplama sonucu kesin maaşım mı?"

→ Hayır, tahmini bir değerdir. Kesin maaş, emeklilik başvurusunda netleşir.

❓ "Hesaplama yapamıyorum, ne yapmalıyım?"

→ SGK İl Müdürlükleri'ne giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.

❓ "En yüksek emekli maaşı nasıl alınır?"

→ Daha uzun süre çalışıp yüksek prim ödeyerek maaşınızı artırabilirsiniz.

Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

Kaynak: SGK emekli maaşı hesaplama sayfaları

Emeklilik planlaması yaparken SGK ile iletişime geçmek en doğru adımdır!

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır