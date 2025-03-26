Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

✔ Yaşınız ve sigortalılık süreniz,

✔ Enflasyon ve yıllık artış oranları gibi kriterlere göre belirlenir.

SGK, "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt vermek için 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında online hesaplama araçları sunuyor.