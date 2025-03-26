Bugün emekli olsam kaç para alırım? SGK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’liler böyle hesaplıyor!

Emekli aylığınız;
✔ Ödediğiniz prim gün sayısı,
✔ Ortalama kazancınız,
✔ Yaşınız ve sigortalılık süreniz,
✔ Enflasyon ve yıllık artış oranları gibi kriterlere göre belirlenir.
SGK, "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt vermek için 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında online hesaplama araçları sunuyor.
Kimler Kullanabilir? Aktif çalışanlar (işçi statüsünde olanlar).
SGK 4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama Sayfası'na girin.
TC kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, baba adınızı, nüfus ilinizi ve doğum tarihinizi girin.
"Sorgula" butonuna basarak tahmini emekli maaşınızı görün.
Önemli Not: Sistem, en son prim günlerinizi ve ortalama kazancınızı baz alarak kesin olmayan bir tahmin sunar.
Kimler Kullanabilir? Esnaf, çiftçi ve serbest meslek sahipleri.
SGK 4B Emekli Maaşı Hesaplama Sayfası'na girin.
TC kimlik numaranızı, güvenlik kodunu ve kurum bilgilerinizi girin.
Hesaplama butonuna basarak tahmini aylığınızı öğrenin.
Dikkat: Bağ-Kur maaşları, ödenen prim tutarı ve enflasyon düzeltmesi ile doğrudan ilişkilidir.
Kimler Kullanabilir? Kamu çalışanları (memur, sözleşmeli personel).
SGK 4C Hizmet Hesabı Sayfası'na girin
Doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, 4A çalışma sürenizi ve hizmet türünüzü seçin.
"Hesapla" butonuna basarak emeklilik bilgilerinizi görüntüleyin.
Bilmeniz Gereken: Emekli Sandığı maaşları, hizmet yılı ve derece/kademeye göre değişir.
Prim gün sayısı (Ne kadar çok prim, o kadar yüksek maaş).
Ortalama kazanç (Son 5-10 yılın kazanç ortalaması).
Enflasyon ve yıllık artışlar (TÜFE ve bütçe düzenlemeleri).
Emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi (Erken emeklilik maaşı düşürür).
❓ "Hesaplama sonucu kesin maaşım mı?"
→ Hayır, tahmini bir değerdir. Kesin maaş, emeklilik başvurusunda netleşir.
❓ "Hesaplama yapamıyorum, ne yapmalıyım?"
→ SGK İl Müdürlükleri'ne giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.
❓ "En yüksek emekli maaşı nasıl alınır?"
→ Daha uzun süre çalışıp yüksek prim ödeyerek maaşınızı artırabilirsiniz.