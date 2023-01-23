Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Kaynananız ayakta alkışlayacak! Sır gibi saklanıyordu! Kaya parçası gibi yoğurt için...

Ev hanımlarının severek yaptığı yoğurt mayalama hem sağlığa faydalı hem de markettekilerden çok daha lezzetli olması sebebiyle tercih ediliyor. Birçok kişi ise kıvamını tutturamamaktan şikayetçi. İşte sır gibi saklanan en iyi yoğurt mayalama yöntemi....