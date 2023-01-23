Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Kaynananız ayakta alkışlayacak! Sır gibi saklanıyordu! Kaya parçası gibi yoğurt için...
Yoğurt mayalama yöntemleri evde sağlıklı bir şekilde yoğurt yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bir türlü kıvamını tutturamayanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Sadece şeflerin bildiği bu püf nokta ile siz de taş gibi güzel kıvamlı bir ev yoğurdu elde edebilirsiniz. İşte evde yoğurt mayalamanın en iyi formülü...
23.01.2023 16:04 - Son Güncelleme: 23.01.2023 16:04
Ev hanımlarının severek yaptığı yoğurt mayalama hem sağlığa faydalı hem de markettekilerden çok daha lezzetli olması sebebiyle tercih ediliyor. Birçok kişi ise kıvamını tutturamamaktan şikayetçi. İşte sır gibi saklanan en iyi yoğurt mayalama yöntemi....
ÇÖMLEK KAPLARDA MAYALAMA YÖNTEMİ
Tencere veya büyük kaplar dışında, yoğurt mayalama işlemini çömlek kaplarda da yapabilirsiniz.