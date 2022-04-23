Bu tarihe kadar SGK’ya başvurmayan ikramiye alamayacak! Son dakika açıklama geldi: 2.200 TL... Emekli ikramiyelerinde DİLEKÇE kıstası!

Bayram ikramiyelerine kavuşmaya çok az bir süre kaldı. 13.5 milyon kişinin bayram ikramiyesi haftaya ödenmeye başlanacak. Ödemeler başlamadan kritik bir uyarı geldi. Ödemeden ay sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler de yararlanacak. Ancak dilekçe verilmezse ikramiye ödemesini alamayacak. İşte ikramiyeye dair merak edilenler...