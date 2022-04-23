Bu tarihe kadar SGK'ya başvurmayan ikramiye alamayacak! Son dakika açıklama geldi: 2.200 TL... Emekli ikramiyelerinde DİLEKÇE kıstası!
Yılın ilk bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ödemeden ay sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler de yararlanacak. Bu şartı yerine getirenler bu yıl 2 ikramiyeyi de alabilecek. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişinin bayram ikramiyesi haftaya ödenmeye başlanacak. 28 ya da 29 Nisan'da yapılacak ödemelerden dul ve yetimler ile yeni emekli olanlar da hesapşarında görebilecek. Emekliler bu yılın ilk ikramiyelerini Nisan sonunda Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarında görecek. İşte bayram ikramiyelerine ilişkin tüm detaylar haberimizde...
23.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 23.04.2022 09:10
Bayram ikramiyelerine kavuşmaya çok az bir süre kaldı. 13.5 milyon kişinin bayram ikramiyesi haftaya ödenmeye başlanacak. Ödemeler başlamadan kritik bir uyarı geldi. Ödemeden ay sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler de yararlanacak. Ancak dilekçe verilmezse ikramiye ödemesini alamayacak. İşte ikramiyeye dair merak edilenler...
■ Kimler yararlanacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.