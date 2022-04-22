Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı atağı! 5 ay sonra ilk!

4 HAFTADA 1.1 MİLYAR DOLAR GİRİŞ

Yabancılar 18 Mart-15 Nisan tarihleri arasındaki 4 haftanın tamamında net alıma geçerek 301 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Böylece yabancılar 5 ay aradan sonra ilk kez 4 hafta art arda Borsa İstanbul'da net alım yapmış oldu Son 4 haftada hisse senedi, tahvil ve swap kanalıyla yabancı girişi 1.1 milyar dolara ulaştı.