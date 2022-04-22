Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı atağı! 5 ay sonra ilk!
Borsa İstanbul dün rekorla kapanış yaparken yabancılar 5 ay sonra ilk kez 4 hafta art arda alım yaptı. Söz konusu süreçte 300 milyon dolarlık yeni pozisyon açıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından başlayan süreçte dünya piyasalarından pozitif ayrışarak tarihi zirvelerini yenileyen Borsa İstanbul, yabancı yatırımcıların da radarına girdi.
4 HAFTADA 1.1 MİLYAR DOLAR GİRİŞ
Yabancılar 18 Mart-15 Nisan tarihleri arasındaki 4 haftanın tamamında net alıma geçerek 301 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Böylece yabancılar 5 ay aradan sonra ilk kez 4 hafta art arda Borsa İstanbul'da net alım yapmış oldu Son 4 haftada hisse senedi, tahvil ve swap kanalıyla yabancı girişi 1.1 milyar dolara ulaştı.
Yabancıların hisse senedi portföyü 24 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 24 Şubat'ta 1.851 puana gerileyen endeks, bu tarihten sonra soluksuz bir yükseliş trendine girdi. Dün 2.560 puanı da geçerek tarihi zirvesini yenileyip kapanışı rekorunu kıran borsada, 24 Şubat'tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 38'i geçti.
Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 18, 6 ayda yüzde 77, 3 ayda yüzde 26, yılbaşından bu yana yüzde 37 ile getiri sıralamasında dünyanın zirvesine çıktı.