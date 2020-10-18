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Bu meslekleri seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi

Yüzlerce genç meslek seçimlerini iş bulma imkanı ve maaşına göre seçerken Business Insider geleceğin 30 mesleğini açıkladı. İşte önümüzdeki 10 yıl içinde en çok tercih edilecek olan ve en yüksek maaşlı meslekler…

18.10.2020 09:09 - Son Güncelleme: 18.10.2020 09:09
Bu meslekleri seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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Bu meslekleri seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

Bu meslekleri seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi

27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekleri seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi

26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Bu meslekleri seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi

25. Marangozlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

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