Bu meslekleri seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi
Yüzlerce genç meslek seçimlerini iş bulma imkanı ve maaşına göre seçerken Business Insider geleceğin 30 mesleğini açıkladı. İşte önümüzdeki 10 yıl içinde en çok tercih edilecek olan ve en yüksek maaşlı meslekler…
18.10.2020 09:09
- Son Güncelleme: 18.10.2020 09:09
29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900
2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu
28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite
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