Bu meslekler para basıyor! İŞKUR mührü bastı 9.350 TL maaş! Şubat 18-50 yaş arası ilkokul mezunu, KPSS şartsız, sınav puansız personel alım ilanı...
Kamu ve özel sektörde iş arayanlara güzel haber az evvel geldi. 81 ilde onlarca meslekte alımlar başladı. İŞKUR Şubat iş ilanları yayımlandı. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, memur, işçi alımları online başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin yalnızca İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması yetiyor. Başvuru şartlarını okuyun, size uygun olan ilana hemen internet üzerinden başvurun! 18-50 yaş arası ilkokul mezunu olan işe girecek! Bu mesleklerde KPSS şartı aranmıyor! İşte güncel İŞKUR iş ilanlarının tümü...
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI! Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte ilk kez iş arayanlar ve geçici olarak işe girmek isteyenler İŞKUR'un internet sitesine yoğunlaştı. Maaşlar en az 8.500 TL'den başlayıp 9.350 TL'ye kadar çıkabiliyor. İŞte mesleğe göre İşte tüm İŞKUR yeni iş ilanları ve başvuru şartları...
Kamu ve özel sektörde çalışmak isteyenleri ilgilendiriyor. İŞKUR ile hem memur statüsünde hem de işçi statüsünde iş bulmak mümkün. Bunun için yapmanız gereken tüm adımlar haberimizin devamında...
İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İŞKUR üzerinden iş ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa istediğiniz mesleği yazın ve ara seçeneğine tıklayın.