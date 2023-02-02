Bu meslekler para basıyor! İŞKUR mührü bastı 9.350 TL maaş! Şubat 18-50 yaş arası ilkokul mezunu, KPSS şartsız, sınav puansız personel alım ilanı...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI! Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) yeni ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte ilk kez iş arayanlar ve geçici olarak işe girmek isteyenler İŞKUR'un internet sitesine yoğunlaştı. Maaşlar en az 8.500 TL'den başlayıp 9.350 TL'ye kadar çıkabiliyor. İŞte mesleğe göre İşte tüm İŞKUR yeni iş ilanları ve başvuru şartları...