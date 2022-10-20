Bu kişiler EYT ve yaş gününü beklemesin! Artık 38-39-42-45 yaşında emeklilik mümkün! 1999-2000-2007-2008 SGK prim yıla göre erken emeklilik ŞEMASI!

EYT olmadan erken emekli olarak rahat bir nefes alın! İş hayatına her yıl yüzbinlerce kişi giriş yaparken, aynı zamanda yüzbinlerce kişi de emekli olabiliyor. Uzun süre çalışmanın karşılığını almak ve emekliliğin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar için bunu daha erkene çekmek mümkün. Çalışan vatandaşlarımız emekli olacağı tarihten önce erken emekli olma şansı yakalıyor. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde de askerlik borçlanması bile erken emekli olmak mümkün! İşte erken emeklilik hakkında merak edilenler!