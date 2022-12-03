Hafta sonu A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! Gelinlik çağındaki kızlar için alışveriş başladı! Beyaz eşya...

A101'in yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu A101 marketlerinde çeyiz alışverişi başladı. Elektronik eşyalar, beyaz eşya, mobilyada indirim uygulandı. Peki Bu hafta A101'de neler var? Xiaomi Redmi 9C 64 GB Cep Telefonu Turuncu 3.799,00 TL, Hi-Level HL39DAL13 39'' HD Android Smart Uydu Alıcılı TV 3.099,00 TL'ye düştü. İşte 2-3-4 Aralık 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu LİSTESİ...