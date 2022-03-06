Bu fiyata yarı hissesi alınmaz! TOKİ 4 ilde 551,52 TL taksitle konut satıyor! 3 odalı ev isteyenler 19.000 TL nakitle sahip oluyor! 180 ay vade...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mart ayı satışa sunacağı illeri açıkladı. Yayınlanan ilanda 2+1. 3+1 daireler TOKİ ile sudan ucuza satılacak. Dar ve orta gelirli vatandaşlar mutluluktan havalara uçacak. Ev sahibi olmanın zorlaştığı son dönemlerde TOKİ vatandaşların imdadına yetişiyor. Örneğin Konya TOKİ projesinde en düşük konut peşinatı 14 bin 143 TL, en düşük aylık taksit tutarı 392,87 TL olarak belirlendi. İşte TOKİ Mart ayı kampanyalarına ilişkin merak edilenler!
Ucuza ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den güzel haber geldi. Yapılan açıklamada Düzce, Karaman, Tekirdağ ve Konya'dae 2+1, 3+1 dairelerin satışa sunulmaya başlanacağı duyuruldu. Dar ve orta gelirli vatandaşlar TOKİ'den en uygun 117 bin TL'ye ev sahibi olabilecek. Başvurular belirlenen bankalar ile e-Devlet üzerinden alınacak. İşte TOKİ'den Mart ayına ait yeni satış ilanları...
"270 KONUTUN HARCINI HEP BİRLİKTE DÖKECEĞİZ"
140 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını belirten Murat Kurum, "Bugün burada sizlerin istikbali için buluştuk onlara daha iyi bir gelecek sunabilme amacıyla bir aradayız hep birlikte yeni Tozkoparan ve yeni Güngören için ellerimizi kavuşturduk. O birlik beraberliği bugün burada gösteriyoruz. Bir yandan sizlere söz verdiğimiz gibi Tozkoparan'daki 140 konutumuzu anahtarları, tapularıyla teslim edeceğiz. Diğer taraftan da ortaya koymuş olduğumuz iradenin 2. etabı olan 270 konutun harcını hep birlikte dökeceğiz.