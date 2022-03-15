Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Sevindiren açıklama geldi! Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank...

3 – 36 ay vade ile kullandırılacak kredi, ödeme performansına göre %1,71 ile %3,39 arasında değişmektedir. 3 ay erteleme kampanyası ise 5.001 TL – 100.000 TL arasında tutarlar için ve 36 ay vadeye kadar uygulanabilmektedir.